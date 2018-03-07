На поддержку социально ориентированных НКО выделено восемь миллиардов рублей

В России успешно действует система грантов. В этом году на поддержку социально ориентированных НКО президентский Фонд выделил рекордные восемь миллиардов рублей, пишет "Первый канал".

На проекты требуются разные суммы, у них разные цели. Однако, у проектов, уже получивших гранты, есть общее. Все работают и востребованы.

Заявки на конкурс уже принимаются.