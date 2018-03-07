​Грудинин извинился за Жириновского, поздравил Собчак и снова ушел с дебатов

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин пришел на предвыборные дебаты, чтобы поздравить женщин с наступающим 8 марта и извиниться перед своей соперницей Ксенией Собчак за поведение оскорбившего ее лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает «Интерфакс».

«У нас тут такой коллектив, но только одна женщина. И тут как-то один из присутствующих здесь кандидатов обидел ее и до сих пор не извинился. Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны, к сожалению, к такой неприятной вещи, как обида Ксении Анатольевны. От лица всех мужчин я хочу извиниться перед ней», – сказал Грудинин.

«Конечно, и победить она вряд ли победит, это буду я. Но все равно хочу поздравить с этим праздником», – добавил он и подарил Собчак букет цветов.

Он в очередной раз отметил, что «это не дебаты», и поэтому частвовать в них он не будет.