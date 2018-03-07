​Coca-Cola впервые за свою 125-летнюю историю выпустит алкогольный напиток

Крупнейшая в мире компания по производству безалкогольных напитков The Coca-Cola Company намерена выпустит первый алкогольный напиток в своей линейке, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что это первый случай выпуска алкогольной продукции за 125-летнюю историю компании. Напиток появился благодаря интересу Coca-Cola к растущему в Японии рынку популярных алкогольных напитков.

Такой шаг позволит компании выйти на конкурентный рынок алкогольных напитков с разными фруктовыми вкусами - «чжухай», крепость которых достигает в среднем 5 процентов. На этом рынке сейчас доминируют бренды Strong Zero, Highball Lemon и Slat.

Напитки «чжухай» содержат от 3 до 8 процентов алкоголя и конкурируют с пивом. Издание отмечает, что этот напиток пользуется популярностью у женской аудитории.