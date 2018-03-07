​Центробанк намерен ужесточить регулирование потребительских кредитов

Центральный банк России повысит коэффициенты риска для необеспеченных потребительских кредитов на фоне ускорения роста в этом сегменте, сообщают «Ведомости». Со ссылкой на соответствующий проект изменений в инструкцию «Об обязательных нормативах банков», опубликованный на сайте ЦБ.

Согласно проекту, регулятор установит для потребкредитов, выданных после 1 мая 2018 г., коэффициент риска 1,1 – для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) 15-20% годовых, и коэффициент 1,2 - для кредитов с ПСК 20-25% (сейчас для таких ссуд коэффициент составляет 1,1%).

«В условиях опережающего роста задолженности над доходами населения повышается долговая нагрузка населения, которая уже сейчас находится на относительно высоком уровне, особенно в части необеспеченного кредитования», – предупреждает ЦБ.