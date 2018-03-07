​Собчак и Жириновский в очередной раз поругались на дебатах

Кандидаты в президенты Ксения Собчак и Владимир Жириновский в очередной раз обменялись ругательствами в адрес друг друга, сообщает «Lenta».

Перепалка произошла в ходе предвыборных дебатов на канале «Россия-1».

Собчак заявила, что «кандидаты вынуждены приходить сюда [на дебаты], выглядеть плохо, потому что всегда есть клоун, простите, Жириновский, который нападает на людей, оскорбляет меня матерными словами, а потом делает ситуацию такой, будто я совершенно случайно обливаю его водой».

Ее речь вызвала логичное возмущение у лидера ЛДПР. В ответ Жириновский заявил, что та «никогда ничем не управляла, никогда нигде не работала. Бомж с улицы. При Брежневе вас бы уже загнали в психушку. Детей допустили до выборов...».