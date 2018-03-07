​Режим работы офисов Сбербанка в праздники

Сургутское отделение Сбербанка поздравляет клиентов с 8 марта и информирует о режиме работы в праздничные дни.

7 марта время работы офисов будет сокращено на один час.

8 марта с 10:00 до 16:00 будут открыты дежурные офисы по следующим адресам:

- г. Сургут, ул. 30 лет Победы,

- г. Нижневартовск , ул. Интернациональная, 10,

- г. Нефтеюганск, микрорайон 16 А, 50,

- г. Когалым, ул. Молодежная, 18.

9 марта с 10:00 до 16:00 будут открыты дежурные офисы по следующим адресам:

- г. Сургут, пр. Ленина, 46,

- г. Сургут, ул. 30 лет Победы,

- г. Нефтеюганск, микрорайон 16 А, 50,

- г. Нижневартовск , ул. Интернациональная, 10,

- г. Нижневартовск , ул. Нефтяников, 44,

- г. Когалым, ул. Молодежная, 18,

- г. Радужный, 4 микрорайон, 14,

- г. Мегион, ул.Нефтяников, 33,

- г. Лангепас, ул. Ленина, 23 А,

- г. Нягань, ул. Загородных, 26,

- г. Нягань, 2 микрорайон, 10,

9 мартабудут открыты дежурные офисы по следующим адресам:

- г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31 (с 9:00 до 15:00),

- г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 16 (с 10:00 до 15:00),

- г. Нягань, 4 микрорайон, 5 А (с 10:00 до 15:00).

10 и 11 марта офисы Сбербанка будут работать в обычном режиме в соответствии с графиком. Напоминаем, что большинство банковских операций можно совершить в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов дистанционного обслуживания – Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк». Корпоративные клиенты банка могут воспользоваться сервисом Сбербанк Бизнес Онлайн и услугой самостоятельного зачисления денежных средств на расчетный счет через устройства самообслуживания

Уточнить информацию о работе офисов банка в праздничные дни можно на сайте www.sberbank.ru или по телефону контактного центра: 8-800-555-555-0.