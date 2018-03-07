8 марта на главных вокзалах страны будут «Песни для любимых» и чайные розы в купе

8 марта на главных вокзалах страны будут звучать «Песни для любимых»

Сообщается, что творческие коллективы выступят на всех главных железнодорожных вокзалах России в рамках акции «Песни для любимых…». Так, например, 8 марта на вокзале Екатеринбурга выступит кавер-группа «Стиляги» с песнями советской и российской эстрады. Пассажиркам обещают цветы и сладкие подарки, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД). Концерт начнется в 13:00. Кроме того, свердловчане смогут поздравить своих близких с 8 марта с видеоэкранов, размещенных в зоне пригородных касс на крупных вокзалах СвЖД.