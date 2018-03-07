​В центральной городской библиотеке Сургута пройдет фестиваль «Мир глазами путешественника»

ВЦентральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина пройдет Travel фестиваль «Мир глазами путешественника». Мероприятие запланировано на 11 марта, с 11:00 до 19:00.

Посетителей ждут презентации travel книг и путеводителей. На фестивале каждый сможет совершить «гастрономический тур» в Армению и Индию, посетив мастер-классы по приготовлению национальных блюд этих стран; научиться вязать туристические узлы, поучаствовать в турнире по настольным играм.

На фестивале представители туристических агентств познакомят гостей с новыми направлениями путешествий по странам Европы и Азии, а также представят экскурсионную образовательную программу по Сургуту для детей и взрослых.

Место проведения Фестиваля: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Республики, 78/1).

Вход свободный!