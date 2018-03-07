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​Представитель «Нафтогаза» заявил, что долг «Газпрома» растет на $500 тыс. в день

Пресс-секретарь «Нафтогаза» Алена Осмоловская заявила, что долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» ежедневно увеличивается примерно «на $0,5 млн», сообщает «РБК» со ссылкой на «Укринформ».

Эти проценты, а также определенную Стокгольмским арбитражем сумму в $2,56 млрд по спору компаний российское предприятие должно выплатить «Нафтогазу», напомнили в украинской компании.

«У них есть 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в это время остается в силе. «Газпром» по-прежнему должен «Нафтогазу» $2,56 млрд, на которые начисляется около $0,5 млн процентов ежедневно», — заявила Осмоловская.


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Сегодня в 10:33, просмотров: 183, комментариев: 0


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