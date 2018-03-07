​Новички в списке Forbes // СПИСОК

Накануне журнал Forbesобновил список богатейших людей мира по итогам 2017 года. Среди них есть и новички:
Владелец "Р-Фарма" Алексей Репик (оценка состояния - $2,1 млрд),
Павел Дуров (Telegram, $1,7 млрд),
Константин Струков ("Южуралзолото", $1,7 млрд),
Андрей Андреев (интернет, $1,5 млрд),
Михаил Шелков ("ВСМПО-Ависма", $1,2 млрд),
Сергей Колесников и Игорь Рыбаков ("Технониколь", по $1,2 млрд),
Игорь Ротенберг ("Газпром бурение", "ТПС Недвижимость" и др., $1,1 млрд),
Владимир Коган (банк "Уралсиб" , $1,1 млрд),
Эдуард Чухлебов и Игорь Кудряшкин (УГМК, по $1 млрд),
Сергей Петров ("Рольф", $1 млрд).
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00