​Forbes обновил список богатейших людей по итогам 2017 года

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых людей мира по итогам 2017 года.

Первую строчку впервые занял владелец Amazon Джефф Безос. Его состояние оценено в 112 млрд долларов. По данным журнала, он стал первым человеком в истории, перешагнувшим рубеж в 100 млрд долларов. Своим лидерством он обязан тому, что акции Amazon в 2017 году подорожали почти на 60 процентов, в результате он стал богаче на 39 млрд долларов.

На втором месте в рейтинге находится сооснователь Microsoft Билл Гейтс с 90 млрд долларов, ранее занимавший первую строчку, на третьем - инвестор Уоррен Баффет с 84 млрд долларов.

За ними следует президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, ему и его семье принадлежит 72 млрд долларов - таким образом, он стал самым богатым человеком в Европе.

На пятой позиции находится глава Facebook Марк Цукерберг с 71 млрд долларов.