​ФАС прекратила дело в отношении «Мегафона» о международном роуминге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что дело в отношении ПАО «Мегафон» о международном роуминге в связи с отсутствием нарушений прекращено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По словам пресс-службы, «Мегафон» добровольно снизил монопольно высокие цены на связь в национальном роуминге. «Комиссия оценила факт оповещения абонентов на сайте оператора об изменении тарифов на услуги связи в национальном роуминге в качестве исполнения обязанности, установленной правилами оказания услуг телефонной связи. Представленные тарифы комиссия признала экономически обоснованными», – говорится на сайте ФАС.