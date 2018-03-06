В Тюмени из жилого дома эвакуировано 50 человек из-за обрушения крыши

В Тюмени в одном из пятиэтажных жилых домов произошло частичное обрушение крыши и нескольких балконов из-за выполнения ремонтных работ, в ходе которого были повреждены 32 квартиры, сообщает Газета.ру.

«Обрушились четыре балкона на четвертом и пятом этажах», — сказал сотрудник регионального управления МЧС.

Отмечается, что из-за обрушения были эвакуированы примерно 50 человек, проживающие в третьем и четвертом подъездах.