Российских легкоатлетов могут полностью отстранить от соревнований

Представитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен заявил, что санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) могут ужесточить, сообщает Lenta.ru.

«Если ВФЛА не достигнет прогресса к следующему заседанию совета IAAF в июле, то будут обсуждаться санкции к ВФЛА, включая запрет на выступление российских спортсменов на международных турнирах в качестве нейтральных атлетов и рекомендации по исключению ВФЛА из IAAF», — заявил Андерсен.

Кроме того, IAAF продлила отстранение ВФЛА. «ВФЛА и Российское антидопинговое агенство (РУСАДА) по-прежнему не предоставили антидопинговый план на 2018 год. Российские власти по-прежнему не признали систему государственной поддержки допинга, которая была раскрыта Ричардом Маклареном и комиссией Самуэля Шмида. Кроме того, РУСАДА до сих пор не восстановлено Всемирным антидопинговым агентством как соответствующее антидопинговым критериям», — пояснил функционер.