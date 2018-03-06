Проект Травли.net взбодрит российские школы

В России заработал онлайн-проект Травли.net, сообщает Newtonew. Пока он рассчитан на столичное школьное сообщество. Учащимся, которые стали объектом травли или свидетелями подобных проявлений в своей образовательной организации, могут вызвать семейного психолога прямо на место. В команду проекта уже вошли детский и семейный психолог Людмила Петрановская, актеры Лиза Арзамасова, Юлия Пересильд, Евгения Дмитриева, Олег Блинов, Василий Буткевич, писательница Мария Рупасова. Возможно, и они не откажутся «разрулить» непонятную ситуацию в подростковой среде.