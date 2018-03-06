​«Спящие красавицы», или с чего начинается утро уральских женщин. Версия связистов

Урал вошел в топ-5 регионов России, где женщины предпочитают услышать «С добрым утром!» от незнакомца. Вслед за жительницами Самары, солнечного Краснодара и москвичками, уралочки подхватили моду на социальный будильник и обогнали петербурженок и сибирячек по интересу к мобильным «пробуждениям».

Аналитики «МегаФона» представили статистику по услуге «Буди!», которая ежедневно примиряет сов и жаворонков со всей России. Теперь они будят друг друга в назначенное время. Уральцы не только просят помочь поднять себя с постели, но и сами активно помогают проснуться другим. Сервисом особенно заинтересовались женщины в возрасте от 25 до 35 лет. Но, раньше 9.00 или 9.30 северянкам лучше не звонить – именно в это время они чаще всего только просыпаются от «живого» будильника, отмечают телеком-эксперты.

«Ежедневно тысячи абонентов просыпаются от социального будильника – вам могут спеть песню или рассказать стихотворение, с таким настроением и обычный будний день пройдет приятнее. Интересно, что самые «сонные» месяца - февраль и март, в этот период по итогам 2017 года мы зафиксировали пик подключений услуги», — рассказал Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале.

Абонентам «МегаФона», желающим проснуться от звонка незнакомца, достаточно отправить SMS на бесплатный номер 0730, указав время будильника и лечь спать. В назначенное время поступит звонок и в течение 3 минут собеседник сможет зарядить соню позитивом. Если же в популярное время не найдется добровольца, это сделает робот «Будя».

Первые 7 дней услуга «Буди!» предоставляется бесплатно. Подробнее - на сайте.