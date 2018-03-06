​ЦИК не будет наставить на снятии Грудинина с выборов из-за незадекларированных счетов

Центризбирком утвердил текст о незадекларированных иностранных счетах кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, который будет размещен на избирательных участках в день голосования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева.

Источник отметил, что «избирательная комиссия не будет инициировать снятие Грудинина с выборов». По его словам, «в такой плоскости вопрос не рассматривается, фамилия Грудинина будет включена в избирательные бюллетени на выборах президента России».