​ЦИК не будет наставить на снятии Грудинина с выборов из-за незадекларированных счетов

Центризбирком утвердил текст о незадекларированных иностранных счетах кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, который будет размещен на избирательных участках в день голосования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева.
Источник отметил, что «избирательная комиссия не будет инициировать снятие Грудинина с выборов». По его словам, «в такой плоскости вопрос не рассматривается, фамилия Грудинина будет включена в избирательные бюллетени на выборах президента России».
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00