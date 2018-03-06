​Полицейские задержали мужчину, выращивающего коноплю в квартире

Полицейские Сургутского района на одной из дорог задержали мужчину 1983 года рождения, у которого нашли сверток с марихуаной массой более шести граммов.
При обыске в квартире у подозреваемого полицейские также нашли горшок с землей и один куст конопли. По словам мужчины, растение он выращивал для собственного потребления. Теперь ему грозит штраф в 40 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00