​Разыскивается ребенок // ОРИЕНТИРОВКА

Полицейские ищут несовершеннолетнего Асламова Саймумина Абдуллоевича, 12.09.2000 г.р. Он уроженец Таджикистана, ушел 4 марта около 10 часов из супермаркета «Эконом №1» (ул. 30 лет Победы, 5).
Приметы: таджик, рост 170-175 см., на вид 17-18 лет, худощавого телосложения, стрижка короткая, волосы прямые черного цвета, глаза карие.
Был одет: Шапка черного цвета, куртка болоньевая темного цвета, джинсы серого цвета, полусапожки кожаные черного цвета.
При установлении местонахождения подростка просьба позвонить по телефону 102.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00