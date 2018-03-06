​Путин назвал штампом деление профессий на мужские и женские

Президент России Владимир Путин заявил, что разделение профессий на мужские и женские – штамп, сообщает «Интерфакс».

«Во-первых, это такой штамп в общественном сознании - есть мужские и женские профессии. Это просто штамп? и за этим штампом, как за любым, мало что стоит», – сказал Путин.

Он также отметил, что современные условия производства расширяют возможности, в том числе и для женщин. «То, что вчера было очень сложно, физически трудно, сегодня с помощью современной техники и современных знаний становится абсолютно доступным. Женщины там проявляют себя очень эффективно», – сказал Путин.