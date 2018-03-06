​Дворкович возглавит оргкомитет ЧМ-2018 вместо Мутко

Зампред правительства Аркадий Дворкович возглавит организационный комитет чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление прежнего руководителя комитета Виталия Мутко.

«Мы приняли решение, что генеральным директором является Алексей Сорокин, а мой коллега Аркадий Дворкович возглавил его. Моя задача - выполнять техническую работу, обеспечить выполнение всех гарантий, которое дало государство - строительство, подготовка инфраструктуры. 25 мая мы планируем все передать оргкомитету» – сказал Мутко (цитата по "Интерфаксу").

Напомним, что ранее Мутко был освобожден от должности председателя оргкомитета и вышел из состава его наблюдательного совета.