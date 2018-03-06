​Югра получит 64,5 млн рублей на развитие детских поликлиник

Российское правительство распределило между регионами 10 млрд рублей на модернизацию детских поликлиник, сообщает «РБК Тюмень».
По данным издания, субъектам «тюменской матрешки» досталось 192 млн рублей. Меньше всего получили учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа.
Согласно материалам, опубликованным на сайте правительства, ХМАО получит 64,5 млн рублей, Тюменской области — 28,6 млн. А вот Ямалу досталось лишь 9,9 млн рублей.
Отметим, что на Уральский федеральный округ выделено свыше 860 млн рублей.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00