В СурГПУ выберут лучшего преподавателя

Подача заявок и прием портфолио участников конкурса проводится до 26 марта. Затем предстоит работа экспертов (членов жюри), посещение открытых занятий участников в номинациях «Лучший молодой преподаватель»; в апреле состоится презентация участников (очный этап), оценка, подведение итогов; 7 мая —подведение итогов конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Преподаватель-исследователь
- Лучший молодой ученый (до 35 лет)
- Лучший молодой преподаватель
- Лучший преподаватель в области дополнительного образования
- Лучшая рабочая программа дисциплины в АРМ
- Лучший УМК
- Лучший куратор.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00