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В СурГПУ выберут лучшего преподавателя

Подача заявок и прием портфолио участников конкурса проводится до 26 марта. Затем предстоит работа экспертов (членов жюри), посещение открытых занятий участников в номинациях «Лучший молодой преподаватель»; в апреле состоится презентация участников (очный этап), оценка, подведение итогов; 7 мая —подведение итогов конкурса.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

  1. Преподаватель-исследователь
  2. Лучший молодой ученый (до 35 лет)
  3. Лучший молодой преподаватель
  4. Лучший преподаватель в области дополнительного образования
  5. Лучшая рабочая программа дисциплины в АРМ
  6. Лучший УМК
  7. Лучший куратор.

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Сегодня в 15:36, просмотров: 171, комментариев: 0


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