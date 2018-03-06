​Путин принял участие в съемке рекламы ЧМ-2018 по футболу // ВИДЕО

Президент России Владимир Путин принял участие в съемке рекламы Чемпионата мира по футболу, сообщает «Интерфакс».

В ролике также снялись несколько известных футболистов, в том числе Диего Марадона, Раналдо, Диего Форлан, Уэйн Руни, жонглируя мячом, показывают свое мастерство. На последних кадрах клипа Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино – оба в строгих костюмах – перебрасываются мечом в представительском кабинете Кремля, причем последний пас партнеру президент РФ отправляет головой.

Отметим, что ранее Путине не был замечен на футбольном поле. Однако его можно было увидеть на татами или на хоккейном льду.