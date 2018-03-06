​«Нафтогаз» намерен оспорить цены на транзит российского газа

Украинский «Нафтогаз» уверен, что тариф на транзит российского газа по украинской территории занижен в два раза, сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление коммерческого директора компании Юрия Витренко.

«Мы считаем, что стоимость транзита газа по контракту с "Газпромом" по территории Украины является заниженной приблизительно в два раза с 2009 года по сегодняшний день. Мы попытаемся это доказать, скорее всего, в рамках нового арбитражного процесса», – заявил он.

По его словам, «Нафтогаз» недополучил около $20 млрд в 2009 - 2017 годах. «Но это еще надо доказать, это наша точка зрения», – добавил он.