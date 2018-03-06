​Шойгу: оружие, представленное Путиным, поступит в войска в установленные государственными контрактами сроки

Войска России получат новейшие системы вооружения, о которых в послании Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин, в установленные сроки, пишет «ТАСС» со ссылкой на заявление министра обороны РФ генерала Сергея Шойгу.

«Президент представил ряд новейших наработок оборонно-промышленного комплекса, отметив, что отдельные образцы уже поступили в войска. Особо хочу отметить, что все намеченное будет реализовано в установленные государственными контрактами сроки», – рассказал он.

«Верховный главнокомандующий высоко оценил работу по укреплению вооруженных сил, повышению обороноспособности страны. Он подчеркнул, что сегодня Россия располагает современной, компактной и высокотехнологичной армией», – подчеркнул министр обороны РФ.

Помимо этого, министр отметил важность развертывания современной орбитальной группировки военных спутников. «Президент России не раз подчеркивал, что наши армия и флот должны не только отвечать требованиям сегодняшнего дня, но и быть готовыми к завтрашним способам ведения вооруженной борьбы. Безусловно, решение этой задачи напрямую зависит от наличия современной орбитальной группировки спутников военного назначения», – сказал он на селекторном совещании во вторник.