ВЦИОМ: ​Большинство россиян уверены, что в семейных отношениях должно царить равноправие

Большинство россиян (82 процента) уверены, что в семейных отношениях должно царить равноправие. Они выступают за совместное принятие всех важных решений. Такие данные приведены в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает «ТАСС».

«И в теории, и на практике россияне выступают за равноправие в семье: 82 процента от числа всех опрошенных считают, что так должно быть, 72 процента среди женатых/проживающих вместе/встречающихся заявляют, что на практике принимают все решения совместно (с 2009 года – 34 процента - эта цифра выросла вдвое)», – говорится в сообщении.

Те, кто все же считают, что в семье должен быть однозначный лидер, в качестве такового чаще рассматривают мужчину - за такое распределение ролей выступают 16 процентов респондентов (за женщину высказался 1 процент).

Почти две трети россиян совместно занимаются как материальным обеспечением семьи (61 процент), так и управлением бюджетом (59 процентов).