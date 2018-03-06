​В России продлен прокат фильма «Довалтов»

Прокат фильма Алексея Германа-младшего «Довлатов» продлили до 11 марта. Ранее продюсеры заявляли, что показы будут длится до 4 марта, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что за четыре дня картина собрала почти 100 млн рублей.

«Вследствие огромного спроса со стороны зрителей продюсеры фильма вместе с компанией «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг» объявляют о продлении проката фильма «Довлатов» по 11 марта. Фильм остается работать на избранных площадках, специализирующихся в прокате арт-кино», – заявили «Интерфаксу» в пресс-службе компании прокатчика WDSSPR.

Всего в российских кинотеатрах картину посмотрели 316 433 человека.

«Я никогда не сомневался, что наш фильм найдет своего зрителя. Мне кажется, что нам удалось привлечь в кинотеатры не только молодых людей, но и людей старшего возраста. Это здорово. И очень важно, что мы доказали, что интеллектуальное кино нужно нашему зрителю и будет востребовано и далее», – привели в компании слова Германа-младшего.