​Хранение данных по «закону Яровой» обойдется операторам в 30 млрд рублей

Хранение данных абонентов в соответствии с «законом Яровой» обойдется каждому из операторов в 30 миллиардов рублей в течении пяти лет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя изготовителя оборудования для хранения данных.

Ранее общие затраты на исполнение закона МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома» (бренд «Билайн») только в 2018 году оценивались в 100 миллиардов рублей.

По данным «Коммерсанта», система хранения данных абонентов сотовой связи в соответствии с «законом Яровой» уже создана и прошла испытания.