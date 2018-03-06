​Телерейтинг церемонии вручения премии «Оскар» оказался рекордно низким

Впервые телерейтинг церемонии вручения «Оскара» оказался рекордно низким. Ее посмотрело всего 26,5 млн человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press.

Количество посмотревших церемонию уменьшилось на 20 процентов, тогда шоу смотрело 33 млн человек.

Отмечается, что аудитория церемонии постоянно сокращается из-за того, что Академия кинематографических искусств и наук все чаще отмечает наградами не самые кассовые фильмы.