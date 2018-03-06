​Прямые рейсы в Каир возобновятся в середине апреля

Первые прямые рейсы из Москвы в Каир возобновятся в середине апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиационной администрации Египта.

«Достигнута и закреплена договоренность с российской стороной о начале выполнения прямых рейсов на маршруте Москва-Каир национальными перевозчиками EgyptAir и "Аэрофлот" в период с 10 по 15 апреля», – сказал источник.

Все рейсы в Россию перед вылетом из Египта будут проверяться специалистами авиабезопасности российского предприятия «Аэромаш».

«Стороны вышли на завершающий этап согласования формальностей: подписываются договоры по оказанию дополнительных услуг авиационной безопасности российскими специалистами, в том числе в аэропорту Каира. В ближайшее время в аэропорту Каира ждут представителей российской компании "Аэромаш", обеспечивающей авиабезопасность в "Шереметьево" для получения соответствующих документов и допусков. Эти специалисты будут обеспечивать авиабезопасность всех рейсов на российском направлении, досматривать пассажиров и грузы», – заявил источник.