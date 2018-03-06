​«Общественное мнение»: Каждый второй россиянин считает, что РФ следовало вмешаться в военный конфликт в Сирии

Половина россиян уверены, что России следовало вмешаться в военный конфликт в Сирии, не согласны с этим 27 процентов граждан, опрошенных фондом «Общественное мнение». Остальные не смогли определиться с ответом, сообщает «Интерфакс».

Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», решение России вмешаться в военный конфликт в Сирии поддерживали 52 процента опрошенных, а тех, кто полагал, что этого не следовало делать, было 26 процентов.

Респонденты уверены, что, участвуя в сирийском военном конфликте, Россия: стремится достичь мира в Сирии (18 процентов); ведет борьбу с международным терроризмом и запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство» (10 процентов). Защищает РФ от террористической угрозы (8 процентов).

В опросе участвовали 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ.