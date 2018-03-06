​В Тюмени задержаны авиарейсы из-за сильного снегопада

Из-за сильного снегопада аэропорт «Рощино» внес коррективы в свою работу, пишет «РБК Тюмень».
По данным онлайн-табло воздушной гавани, наблюдаются небольшие задержки рейсов — примерно на 20 минут. Это коснулось вылета самолетов в Москву, Салехард, Сургут, Волгоград, Челябинск, Сочи.
Как сообщили РБК Тюмень в пресс-службе аэропорта, задержки связаны с необходимостью обработать самолеты противообледенительной жидкостью. В целом аэропорт работает в штатном режиме, принимает и отправляет самолеты.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00