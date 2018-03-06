Сургутяне женятся чаще, чем разводятся

Сургутяне рождаются намного чаще, чем умирают и женятся чаще, чем разводятся. Об этом говорит статистика, которую СИА-ПРЕСС получил от ЗАГС города Сургута. За прошедшую неделю с 26 февраля по 4 марта зарегистрировано 319 актов гражданского состояния о:
- рождении – 141 ед.;
- смерти – 47 ед.;
- заключении брака – 75 ед.;
- расторжении брака – 56 ед.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00