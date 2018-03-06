​В Югре определили победителей конкурса мастерства оленеводов округа на Кубок губернатора Югры

В Югре состоялся традиционный конкурс мастерства оленеводов на Кубок губернатора, пишет администрация региона.

В состязаниях приняло участие 22 оленевода, среди них 5 женщин. Они представляли Березовский, Белоярский, Сургутский, Нижневартовский и Ханты-Мансийский районы.

Конкурс прошел в несколько этапов. На первом подсчитывали производственные показатели оленеводов, на втором - они отвечали на вопросы судей, а на третьем - состязались в различных дисциплинах.

Победителем в абсолютном зачете стал представитель Белого Яра Иван Попов. У женщин главный приз завоевала Лидия Покачева из Сургутского района.