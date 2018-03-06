​Стали известны победители XVI международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня 2018»

В концертно-театральном центре «Югра-Классик» Ханты-Мансийска состоялась торжественная церемония закрытия XVI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», сообщает администрация Югры.

Победу в международном конкурсе и главный приз «Золотая тайга» завоевал фильм «Сара играет оборотня» (производство Швейцария – Германия). Режиссер Катарина Вюсс.

Второе место и приз «Серебряная тайга» достался картине «Первый этап» южнокорейского режиссера и сценариста Кима Дэхвана.

Фильм «Классический период» режиссера Теда Фендта (США) удостоен приза «Бронзовая тайга».

«Фестиваль «Дух огня» стал визитной карточкой Югры. И я уверена, что ваши первые актерские, режиссерские успехи запомнятся всем участникам фестиваля надолго. Это останется и с вами, и с нами на всю жизнь, как первая любовь», – отметила на церемонии закрытия губернатор Югры Наталья Комарова.