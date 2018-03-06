​Предвыборный сайт Собчак взломали. Нам нем была размещена реклама минералки

Хакеры получили доступ к сайту кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Однако работа сайта уже полностью восстановлена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на твиттер компании.

«Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, не соответствующую действительности», – говорилось в публикации, распространенной вечером в понедельник.

По словам пользователей из соцсетей, в течении нескольких часов при открытии сайта появлялась картинка с Владимиром Жириновским и рекламой несуществующей минеральной воды "Жирик".