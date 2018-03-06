​У Фрэнсис Макдорманд хотели украсть «Оскар»

В Лос-Анжелесе арестовали мужчину, подозреваемого в краже статуэтки «Оскар» актрисы Фрэнсис Макдорманд, сообщает «Meduza» со ссылкой на Associated Press.

Подозреваемому мужчине 47 лет. По версии полиции, он украл награду Макдорманд во время Губернаторского бала, который традиционно проходит после церемонии награждения премии «Оскар». Брайант прошел на мероприятие по билету, заявила представителя городской полиции Росарио Эррера.

До того, как его арестовали, подозреваемый успел опубликовать в фейсбуке видео, на котором показывал «Оскар» и говорил, что это его награда.