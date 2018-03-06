Подготовка к ЧМ-2018 вышла на финишную прямую

Сегодня подготовка к Чемпионату мира по футболу - 2018 вышла на финишную прямую, до начала осталось 100 дней, пишет "Первый канал".

Это широко отметят в городах-хозяевах чемпионата. Там пройдут акции и представления – от спортивных мероприятий, флешмобов и выставок до мультимедийных инсталляций и футбольного матча между командами дельфинов.

Напомним, что чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.