Сургутян просят улучшить жизнь пациентов тубдиспансера — дети лежат там до полугода

с 19 по 25 марта проводится благотворительная акция «Белая ромашка». О ней многие горожане знают: требуется оказать посильную помощь пациентам противотуберкулезного диспансера, которые приезжают на лечение в Сургут из разных уголков региона.

По данным БУ «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер», люди нуждаются в следующем:

в детском отделении: цветные карандаши, фломастеры, бумага для рисования, альбомы, краски, настольные развивающие игры, моющиеся игрушки для игрового зала детям от 3-х лет до 10 лет, игрушки для игр во время прогулок;

во взрослом отделении: предметы личной гигиены (зубная щетка, зубная паста, станки, пена и лезвия для бритья, мыло, шампунь и т.д.), настольные игры (шашки, шахматы, домино и т.д.).

Собранные вещи можно передать в БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» или напрямую в тубдиспансер.