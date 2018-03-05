Билеты на поезд за полцены: «РЖД» запустило акцию для летних каникул школьников

Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно уже сегодня, сообщает пресс-служба РЖД. Скидка в 50 процентов предоставляется на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа 2018 года при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, курсирующих по территории России. В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

Также на проезд в купейных вагонах с 25 мая по 1 июня и с 25 августа по 1 сентября 2018 года школьникам можно проехаться за полцены. Напомним, при покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65 процентов.