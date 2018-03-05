​Сбербанк запустил социальный проект для детей «Островок безопасности»

Сбербанк запустил новый социальный сервис для детей «Островок безопасности», сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-релиз банка.

Благодаря проекту любой офис банка станет местом, куда может обратиться за помощью потерявшийся ребенок, отмечается в сообщении.

Детские «Островки безопасности» гарантируют, что любой потерявшийся ребенок, обратившийся за помощью в отделение Сбербанка, будет находиться в безопасном месте под присмотром сотрудника банка. Сотрудники банка также свяжутся со скорой помощью и полицией, чтобы сообщить о потерявшемся ребенке.

«Согласно стратегии развития, Сбербанк строит экосистему, которая подразумевает не только финансовые продукты, но и социальные программы, направленные на различные группы наших клиентов, — говорит заместитель председателя правления Сбербанка Александр Торбахов. — Проект, нацеленный на заботу о детях, как о наиболее незащищенной категории, — вклад банка в наше общее будущее».