Путин рассказал о сложностях при разработке новых видов вооружения

Президент России Владимир Путин рассказал, что разработка новых видов вооружений велась много лет и шла в непростых условиях, сообщает Газета.ру
По его словам, в работе участвовали «тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий.
«Первого марта в ходе послания речь шла о новых технологиях и системах вооружения, призванных защитить Россию, обеспечить стратегический паритет, а значит и повысить международную безопасность», — сказал Путин.
Ранее Путин объяснил, как новые военные разработки используются в гражданской отрасли.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00