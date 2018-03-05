В Сургутском районе началось досрочное голосование

Одними из первых на выборах президента России – 2018 смогли проголосовать жители местных родовых угодий. Так, свой голос уже отдали ханты из охотничьего хозяйства «Еловое». Всего же членам участковой избирательной комиссии Сургутского района до 18 марта предстоит посетить 17 избирательных участков из 50, считающихся труднодоступными или отдаленными.

В досрочном голосовании примут участие и нефтяники, которые непосредственно в день выборов будут находиться на производстве. К некоторым избирателям члены ТИК будут добираться не только на машинах, а также на вертолетах и буранах.

«Конкретно в охотничьем хозяйстве Еловое мы провели досрочное голосование по просьбе его руководителя, поскольку здесь на значительном удалении от избирательного участка живет несколько семей хантов. Такое голосование по закону разрешено с 25 февраля, но мы начали летать и ездить 27 числа.

Это касается прежде всего коренных народов Севера, а также нефтяников, которые работают вахтовым методом. На данный момент у нас проголосовало свыше 300 человек», - рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Сургутского района Андрей Чижов.