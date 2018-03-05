Две сургутянки оказывали интим-услуги за деньги

Сургутские полицейские задержали двух девушек, которые занимаются проституцией. 30-летняя девушка — гражданка ближнего зарубежья, оказывала свои интим-услуги в доме по улице Чехова. От своих близких такой род деятельности она скрывает, говоря, что работает вахтовым методом, в одной из организаций Сургута.

Вторую «жрицу любви» стражи порядка обнаружили в одной из квартир по улице Ленина — это 31-летняя жительница Кургана, занимающаяся таким «бизнесом» с 15 лет.

В отношении обеих женщин составлены административные протоколы — им предстоит заплатить штраф в размере двух тысяч рублей.