Югорчане принимают участие в шестом всероссийском форуме рабочей молодежи

В Нижнем Тагиле стартовал шестой всероссийский форум рабочей молодежи, пишет "ТАСС".

В нем принимают участие 19 югорчан – это представители промышленных предприятий и лидеры молодежных профессиональных сообществ. В рамках образовательных программ пройдут лекции и мастер-классы от гостей форума по теме развития рабочих профессий и наставничества.

Отметим, что форум объединил более трехсот молодых людей из 70 регионов России. Мероприятие продлится до 7 марта.