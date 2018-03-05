Югорчане принимают участие в шестом всероссийском форуме рабочей молодежи

В Нижнем Тагиле стартовал шестой всероссийский форум рабочей молодежи, пишет "ТАСС".
В нем принимают участие 19 югорчан – это представители промышленных предприятий и лидеры молодежных профессиональных сообществ. В рамках образовательных программ пройдут лекции и мастер-классы от гостей форума по теме развития рабочих профессий и наставничества.
Отметим, что форум объединил более трехсот молодых людей из 70 регионов России. Мероприятие продлится до 7 марта.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00