В Сургуте пройдут дни помощи животным, пишет "Юграньюс".
16 и 23 марта жители города смогут посетить пункт временной передержки отловленных животных, выбрать и взять на дальнейшее содержание питомца.
Акция пройдет на территории производственной базы городского муниципального унитарного коммунального предприятия.
Организаторы акции просят возможных участников оценить свои силы и убедиться, что они действительно готовы взять на себя ответственность в виде питомца.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00