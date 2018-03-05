В Сургуте пройдут дни помощи животным, пишет "Юграньюс".

16 и 23 марта жители города смогут посетить пункт временной передержки отловленных животных, выбрать и взять на дальнейшее содержание питомца.

Акция пройдет на территории производственной базы городского муниципального унитарного коммунального предприятия.

Организаторы акции просят возможных участников оценить свои силы и убедиться, что они действительно готовы взять на себя ответственность в виде питомца.