​Песков призвал относиться с осторожностью к получившему «Оскара» фильму о допинге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к информации, озвученной в фильме «Икар» о допинге в российском спорте со слов экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова следует относиться крайне осторожно, сообщает «Интерфакс».

«Я не думаю, что это повод для комментариев из Кремля. Всем должно быть хорошо известна, скажем так, глубокая противоречивость личности Родченкова, поэтому, конечно, нужно весьма осторожно относиться к любым материалам, которые основаны на любых его заявлениях», – подчеркнул Песков

Напомним, что фильм американского режиссера Брайана Фогеля «Икар» получил «Оскара» как лучший полнометражный документальный фильм.