​В России утвержден знак отличия «За наставничество»

Президент России Владимир Путин утвердил знак отличия для наставников, сообщают «Ведомости» со ссылкой на указ о знаке отличия «За наставничество» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, награда достанется лучшим наставникам молодых людей. Претендовать на нее смогут «квалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподавателя и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет».

Знак отличия представляет собой круглую медаль из серебра с позолотой, диаметром 32 мм. По окружности знака изображен венок из пшеничных колосьев золотого цвета. На лицевой стороне – восходящее солнце, на фоне которого расположены стилизованные символические изображения атома, книги, шестеренки, циркуля и лиры серебристого цвета.

На оборотной стороне знака отличия – надпись: «За наставничество» и номер знака отличия.