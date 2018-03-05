В Федоровском выбрали «Жемчужину Сургутского района»

3 марта в преддверии Международного женского дня в городском поселении Федоровский состоялся конкурс красоты и таланта «Жемчужина Сургутского района». 11 участниц-представительниц муниципалитетов района поборолись за звание главной красавицы, пройдя три конкурсных испытания: дефиле, самопрезентация и «Битва талантов». Оценивали конкурсанток команда мужского компетентного жюри под председательством главы Сургутского района Андрея Трубецкого.

«Мероприятие проводилось до 2013 года ежегодно. Но в связи с ажиотажем и интересом девушек на всех этапах, было принято решение возобновить конкурс и проводить его каждый год», - отметил Руслан Марценковский, член жюри, начальник управления культуры, туризма и спорта Сургутского района. На вопрос о том, какой Руслан Федорович видит победительницу, представитель конкурсной комиссии сказал: «Все женщины Сургутского района уже жемчужины, а все конкурсантки победительницы, потому что готовы выйти на сцену».

Жемчужиной, которая будет присутствовать на всех важных мероприятия в рамках 95-летия Сургутского района, была выбрана Вера Кондратьева, представительница города Лянтор. Вера очаровала весь зал прекрасным гортанным пением с бубном, а во время второго этапа предстала Золушкой. Победительнице врчули сертификат на 50 тысяч рублей.